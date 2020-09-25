美股周四巨幅震盪後小幅收漲，新屋銷售數據優於預期、期望紓困案重啟等利多是可能原因，但華爾街普遍仍看空，因為疫情惡化、失業相關數據比預期糟、川普(Donald Trump)造成的國內黨爭與國際地緣政治危機、Fed(聯準會)缺乏新刺激手法又削弱自身威信等利空仍在，特別是美國總統大選的不確定性，市場充滿悲觀情緒。

上周美國首次申領失業津貼人數達87萬人，高於之前平均預期85萬人，同時續領(至少2周以上)人數雖有下降卻也高於預期。投資銀行諮詢公司艾維克(Evercore)策略師戴布斯雪爾(Dennis DeBusschere)指出，申領失業津貼人數是目前最重要數據，由於Fed在國會聽證為爭取新刺激法案不斷強調現有措施不夠反而削弱自身威信，失業數據走弱會讓市場更敏感。

三菱日聯銀行首席經濟學家拉普基(Chris Rupkey)說：「勞動力市場衰減令人震驚。在疫情大流行後9個月，依然沒有足夠職缺。對經濟擔憂，股市再次下跌也是理所當然，因為高失業率說明美國仍未走出困境。」投資策略師勒文加特(Mike Loewengart)表示：「申領失業津貼人數連4周低於百萬可以被認為是積極的訊號，但我們看到的是個停滯的勞動力市場。」

民主黨議員準備在眾議院提出2.4兆美元規模新紓困法案，但專家認為很難跳出2黨互相杯葛對方提案的循環。瑞銀全球財富管理公司首席投資官海費勒(Mark Haefele)說：「圍繞著川普對大法官夕陽提名的激烈爭鬥還在進行之中，新刺激方案不太可能在大選前出爐。」

資產管理公司BK外匯策略總經理施洛斯伯格(Boris Schlossberg)指出：「有鑑於美國目前高度二元化對立的政治情勢，市場預期當局不會就新刺激方案採取行動，因為國會幾乎無法達成一致以維持政府運作。」

Wise基金的多資產基金經理易羅(Tony Yrow)說：「如果你被告知，世界最大經濟體在沒有刺激措施下不會復甦，然後他們的國會又無法對刺激計畫達成協議，肯定是負面消息。投資者情緒都很悲觀。」

(中時新聞網)