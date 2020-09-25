新聞深喉嚨 大台北不平靜！清晨戰機群凌空 只為國慶預演這麼簡單？

共機接連擾台，讓台海近日情勢緊張，24日清晨有多架軍機高速掠過台北市上空，隆隆聲響引發民眾恐慌，紛紛疑惑地問「是中共打過來了嗎？」對此，國防部緊急澄清，這是為了國慶的預演。然而，資深媒體人黃暐瀚則是在政論節目中說，「可是也證明今年大家會特別緊張，顯然今年兩岸局勢雖然很多人都說不怕，可是擔心的人確實也不少」。

黃暐瀚在政論節目「新聞深喉嚨」中提到，其實以往國慶預演飛機真的沒有這麼早，都是10月1日那周預演一到兩次，9號前一天也有一次，再來就國慶當天，但這次在9月24日，真的比以往早，而這次好多網友、朋友問他，感受到大家真的緊張，然後PTT上面也很多人討論，「但當時我就朋友講說八成是國慶預演」，確實引起大家討論。

黃暐瀚也直言，國慶預演不意外，但是時間是不是早了一點？這也不是說怎樣做秀，而是說你總是要講才能去拍，不能飛過去一下子，所以會是一個沒有公開的公開行程就對了，可是媒體會知道要派長鏡頭的平面攝影、SNG車，但這次預演沒有先告知媒體，時程又比以往早，很疑惑怎麼會早這麼多？

另外，黃暐瀚認為，可是也證明今年大家會特別緊張，顯然今年兩岸局勢雖然很多人都說不怕，可是擔心的人確實也不少，所以聽到空中有這樣子轟隆轟隆聲大作的時候，多少會有點緊張，國防部現在跟大家解釋了是區域預演大家不要緊張，但他分析其實很多演習，像萬安演習等也都有提前講，為什麼這次卻不先跟大家講？

而針對國慶預演，總統蔡英文則是在臉書寫下，24日的戰機飛行是為了今年國慶的預演，請大家安心，陸軍的CH-47直升機，以及空軍的UH-60M直升機、F-16V戰鬥機和雷虎特技小組，先後飛越總統府上空，並預告下次預演時間為9/29、10/6、10/8。

(中時新聞網)