"It was disgusting. That thing had been living inside me for a long time." 🤢🤢🤢 由 Daily Star 發佈於 2020年9月23日 星期三

小心蟲蟲危機！泰國一名司機愛吃生牛肉，腹痛多日後上廁所，在自己的糞便中發現黃色、細細長長的蟲，且一半還卡在裡面，只好伸手用力拽出來，後來用尺量發現蟲子竞長5公尺，讓他嚇歪。而醫師也警告，若不治療恐引發闌尾炎、腸阻塞和胰壞死。

根據《每日星報》報導，泰國東北部那空沙旺省（Nakhon Sawan）的34歲的計程車司機肚子痛了很多天，21日在家中上廁所時發現，一條長長的黃色的蟲，隨著他的糞便掉入馬桶，在水中蠕動，讓他嚇到直呼：「它還在動，看起來就像是外星生物。」

最可怕的是，這條寄生蟲還有一半卡在他體內，男子只好用手將他「拉出來」，但這條蟲子長到像是沒盡頭，讓他忍不住大喊：「我不敢相信整個過程中花了多久，我不停地拉，它還是卡在我的屁股裡。」

根據報導指出，男子取出整條蟲後，用尺量後發現牠竞長達5公尺，經醫師確認為無鉤絛蟲，也就是俗稱的牛肉條蟲。醫師推測，男子平日愛吃辣生牛肉沙拉，而寄生蟲的蟲卵恐就是藏在牛肉中，男子吃下肚後在腸子孵化，估計腹中恐不止有一條。

根據高雄醫訊月刊的資料顯示，食用受感染或未煮熟的牛肉試感染牛肉條蟲的主因，感染後可能會在自己的糞便中發現如麵條般的節片、肛門不適，或出現腹痛、腹瀉、體重減輕等狀況，但治療方式很簡單，只要服用藥物一次即可。

醫師也警告，若感染後不予以治療，恐會引起續發性闌尾炎 ；少數情況下，蟲的體節會糾纏在一起可能引起急性腸阻塞；或蟲本身穿入胰管而導致胰壞死。

(中時新聞網)