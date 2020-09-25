台海情勢緊張，有網友若兩岸開戰，大陸要武統台灣，台灣年輕人會願意上戰場嗎？結果網友答案超意外，「鍵盤最輕啦，誰都扛得動」、「鍵盤開戰」、「願意帶鍵盤上第一線」等言論，但也有網友真心表示，願意為國家上戰場。

網友ray90910在批踢踢發問，看到一串問中年人投降意願很高，小弟突然就好奇，既然很多人認為中年人投降意願特別高，那表示年輕人其實是迎戰意願高，不過小弟觀察身邊朋友，兵役能替代役就替代役，還有拚自己拚到免役的，不過也可能是同溫層效應。

網友留言。（圖片翻拍自批踢踢）

該網友好奇詢問，各位年輕人或朋友，如果今天對岸打來，各位的迎戰意願真的會很高嗎？會第一時間到各營區門口報到？有沒有八卦？

底下網友分兩派回應，「很樂意帶著鍵盤上第一線，跟百度網民對幹」、「我本來也是很高的意願報效國家，直到進去兵營」、「替代役、閃兵、逃兵，說要幫國家打仗，真的很好笑」、「挑釁到最後要開戰然後說我沒得選擇，難怪一堆糞青」、「金字塔下面說要幹就幹，結果上面大頭準備落跑，你覺得OK」、「很樂意趕快投筆從戎簽下去啊！怎麼一堆鍵盤願意的」。

網友留言。（摘自批踢踢網頁）

但也有網友認為，「反正我身邊的人蠻多的，年輕大概25-32這區間，幾乎都準備好了」、「要打就打沒在怕，但我無法接受高層有準備落跑的計畫」、「需要就打啊沒綠卡不然怎麼辦」。

(中時新聞網)