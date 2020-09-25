近日大陸軍方不僅密集派出軍機飛越海峽中線，更於靠近台灣的東部戰區試射彈道飛彈，台海局勢緊張，對此國民黨主席江啟臣一方面呼籲北京收斂，另一方面也主張台灣應扮演和平締造者，不要讓台海成為強權競逐的場地。

江啟臣今天在立法院被媒體堵訪時表示，目前台海局勢的確相當緊張，共軍軍機密集飛越中線，這種情形過去很少發生，現在變常態，台海現狀已改變，所以大家擔心是否會發生台海危機，甚至擦槍走火，可能讓台灣陷入危險。呼籲北京當局應該節制，不要再製造危機，特別是陸方提到沒有中線，只會讓兩岸距離越來越遠，如果對岸講沒有中線，台灣人心中的兩岸中線會越來越遠。

江啟臣也強調，不要讓台海成為強權競逐的場地，因為對台灣不利。希望台灣扮演和平締造者，也希望周邊國家都節制，不要繼續緊張局勢 在這敏感時間，不管是軍演或發射飛彈，都容易讓彼此產生誤判，進而提高擦槍走火機率，所以呼籲北京在軍演或試射飛彈上都要收斂。

(中時 )