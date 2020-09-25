能率集團旗下的能率網通(8071)前8月合併營收為24.15億元，能率網通所屬之佳能國際進軍日本市場，取得IPEVO實物攝影機日本獨家代理權，希望能搶攻視訊會議及線上教學商機。

全球新冠肺炎疫情延燒，遠距工作及線上教育逐漸成為歐美疫情嚴重地區常態，佳能國際在4月正式成為美國市場市佔率第一的愛比科技無線4K實物攝影機總經銷商，今天再宣布取得IPEVO實物攝影機日本獨家代理權，正式進軍日本市場。

佳能國際表示，實物攝影機除了可近距離拍攝文件及實體教學物件，並可透過即時縮放投影、計時錄影等多元模式即時傳輸至大螢幕，4K影像品質及內建電池無線傳輸不受限於場地，適用於各類型課程遠距教學改善教學品質。

再者，佳能國際深耕教育市場時觀察到，在硬體設備上還有需多能夠提升的地方，此次銷售實物攝影機即可在操作技巧上更為精準，亦可即時互動，讓在家學習的學子們擁有更完善的數位學習環境，各大企業則可透過實物攝影機輔助視訊會議、線上直播商品展示需求，讓遠在網路彼方的消費者也可以透過實物攝影機觀賞商品360度的細節、產品的功能。

能率網通上半年稅後盈餘為845萬元，每股盈餘為0.16元，累計前8月合併營收為24.15億元，年減30.86%。

(時報資訊)