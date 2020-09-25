看好東南亞市場網路使用人口快速成長，網家(8044)旗下PChome全球購物響應經濟部商業司舉辦的「2020台馬聯合網購節」(MYCYBERSALE ASIA 2020)活動，以「台灣嚴選Taiwan-Select」為活動主軸，於9/25至10/6展開為期12天的跨境電商銷售活動，是PChome全球購物連續第二年參與盛事，將提供全站45萬件優質商品，同步直送馬來西亞。

PChome全球購物過去10年來，持續提供多元跨境購物服務，瞄準此波商機，推出「開運小物」、「母嬰用品」、「家電」以及「3C周邊」四大熱銷品類，消費者下訂後直送馬來西亞。台灣商品以「品質好、價格動心、高CP值」著稱，進一步觀察站上銷售趨勢，馬來西亞消費者偏好質價兼優的商品，其中像是小型家電、電腦周邊配備等產品倍受歡迎，而台灣製造的母嬰用品，材質優良且兼具使用安全，獲消費者肯定。此外，由於全球疫情警報尚未解除，口罩需求持續成長，PChome全球購物與台灣康匠口罩線上合作，特別推出「成人+兒童醫療口罩」愛心組合，除了馬來西亞外，也提供全球超過百個國家（地區）直送服務，提供安全、優良的商品，協助海外消費者對抗疫情。

馬來西亞總人口數超過3,200萬，有近800萬華裔人口，當地華人有不少接觸台灣影劇及音樂的機會，對於台灣文化不陌生，而近期受疫情影響降低出國旅遊機會，此次藉由「2020台馬聯合網購節」活動，將可加速台灣商品交流，有機會將高CP值的特色MIT商品，銷售至大馬市場。

(時報資訊)