亞馬遜稍早前完成了一場馬拉松式的新品發表會，展出的一系列新品包括新款電視棒Fire TV Stick、全新Echo系列產品、新款Eero 6 Wi-Fi mesh路由器、名為「Luna」的遊戲串流媒體服務、內建Alexa的全新Echo Show智慧顯示器、可以在屋內到處飛行的Ring迷你攝像無人機，以及新款車內安全系統。

亞馬遜推出新版電視棒Fire TV Stick，並推出價格較便宜的Fire TV Stick Lite。新款Fire TV Stick強化了處理器，性能較前一代增強50%。經典款售價為39.99美元，Lite版售價訂為29.99美元。

亞馬遜推出重新設計的全新的Echo、Echo Dot，以及內建時鐘的Echo Dot with Clock。新產品外型採球形設計，提供三種顏色選擇，配備一個3吋重低音喇叭與兩個揚聲器，其指示燈環帶移至裝置的底部，並內建家庭中心功能，可以與智慧燈具及其他小工具相互連結。

新款Echo亦升級部分內部功能，包括採用加快語音處理的AZ1處理器，售價訂為99美元。此外，亞馬遜推出另外兩個較小的版本Echo Dot（售價為49.99美元）和內建時鐘的Echo Dot with Clock（售價為59.99美元），同時推出兒童版Echo Dot Kids，定價為59.99美元。所有新款Echo產品都將於今年晚些時候開始出貨。

亞馬遜新推出的兩款家用Wi-Fi路由器分別為Eero 6與Eero Pro6，支援最新的無線通訊技術Wi-Fi 6，當更多設備共享同一個無線網路時，能提供更快的速度和更好的性能。透過Eero 6，用戶可同時連接75個以上的設備。Eero 6價格自129.99美元起跳，Eero Pro 6價格自229.99美元起跳，即日起開放預購。

亞馬遜推出數款汽車保全新產品，包括Ring Car Alarm、Ring Car Cam與Ring Car Connect，並首度與特斯拉合作。

Ring Car Connect是提供汽車製造商的API，可讓用戶收到偵測事件的警報、觀看車輛錄像，並檢查汽車是否上鎖。推出時，Ring Car Connect將與特斯拉Model 3、Model X、Model S與Model Y相容。特斯拉車主可以打開Sentry模式，該安全功能將使用車體的外部攝像頭監控周圍環境，並透過WiFi或LTE的連網，取得Ring程式裡的影片。其售價為199.99美元。

Ring Car Cam配有相機，可監視汽車周圍情況，也可監視道路顛簸與闖入事件。它並具有車禍輔助功能，一旦偵測到發生車禍，就會自動尋求協助。Ring Car Cam售價為199.99美元。Ring Car Alarm能監控撞擊、闖入與拖曳等情況，價格訂為59.99美元。

亞馬遜的智能居家保全部門Ring推出配備攝像頭、可以在家裡到處飛行的迷你款無人機，取名為「Always Home Cam」，但已經引起隱私方面的關注。

亞馬遜形容該設備為一款室內自動攝像機，能為用戶提供屋內許多區域的視角。亞馬遜表示，該設備只會在飛行中攝錄，停機時相機就會被擋住，用以解決隱私問題。此外，此款迷你無人機在屋裡飛行時發出的聲音足以讓用戶聽到，且用戶也能設定飛行路線。Always Home Cam售價訂為249.99美元，獲得邀請者才能購買，並預計於明年推出。

亞馬遜推出新款智慧顯示器Echo Show 10，採用有10吋螢幕與1300萬畫素的鏡頭，並透過重新設計更貼近用戶的生活方式，售價訂為249.99美元。亞馬遜裝置部門副總裁Dave Limp表示：「我們引進智能動作，讓Echo Show 10與Alexa的互動變得更自然」。 在使用時，Echo Show將悄悄轉向面對用戶，讓螢幕保持在視線內。此外，新產品亦將提供群組通話，並為視訊通話與Drop服務增添新的效果。

亞馬遜推出遊戲串流媒體服務Luna，將直接挑戰谷歌Stadia與微軟的同性質平台。Luna可用於自家公司的Fire TV、一般個人電腦、蘋果Mac電腦，也能在手機與平板電腦上使用。該串流服務提供一組100款的精選遊戲，用戶可以使用特殊的Luna遊戲控制器玩遊戲。不過，用戶不必將控制器與設備配對，亞馬遜表示，該遊戲控制器是跨平台作業的。目前尚不清楚Luna何時推出，現在只有美國用戶能透過邀請獲得該服務。此外，Luna也將與亞馬遜Twitch串流平台整合。

(時報資訊)