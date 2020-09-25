華爾街隔夜揚升提振了信心，韓股從昨日近兩月的收盤低點出現反彈，上午開高走高。然投資人仍留意於全球疫情發展。KOSPI指數也準備今日在周線收跌。

周五南韓KOSPI指數午間漲11點或+0.5%，為2284點。外資上午在主板淨買超255億韓元(約2180萬美元)。

投資人留意於下周即將公布的進出口數據。另富時羅素確定將中國政府債券於2021年列入全球政府債券指數。

南韓周五新報114名新冠確診者，稍低於前一日的125名。

上午多數權值股上漲。生物製藥廠賽特瑞恩上漲4.6%，三星生物漲1.6%。

領頭羊三星電子小漲0.17%，SK海力士跌1.54%。

第二大航空公司韓亞航大漲12.9%，廉航的釜山航空和物流子公司Asiana IDT分別上漲21.1%和19.1%。媒體傳出韓亞航將出售旗下子公司，包括廉航釜山航空和Asiana IDT。

韓元升值0.23%，1172.7韓元兌一美元。

(時報資訊)