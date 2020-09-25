美股消息面：

1.美國勞工部周四公布，上周（截至9月19日）初次請領失業救濟金人數達87萬人，較前一周增加4000人，並超出市場預期為85萬人。上周初次請領失業救濟金人數4周均值為87.825萬人，較前一周減少3.525萬人。截至9月12日當周，美國續領失業救濟金人數為1258萬人，較之前一周減少16.7萬人。

2.美國商務部公布，8月新屋銷售月增4.8%，以年率計為101.1萬戶，遠超出市場預期的89.5萬戶，並創下近14年新高。

3.美國原油庫存下滑持續為市場帶來提振，周四紐約11月期油收漲38美分或1%，為每桶40.31美元。倫敦布蘭特期油收漲17美分或0.4%，為每桶41.94美元。

4.美元匯率回落，帶動金價反彈，周四紐約期金收漲8.5美元或0.5%，為每盎司1876.9美元，結束連續3天的跌勢。

(時報資訊)