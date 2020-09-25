經濟部近期報告指出，2026年可能要增加9部燃氣機組、並延役燃油機組，行政院長蘇貞昌對此表示，近年來用電相對穩定安全，且空汙率亦較過去大大減低，政府會就整體用電如何無缺、維護環境並保護國人健康，做最好的努力與配置。

蘇貞昌今（25）日赴立院報告「中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算第2次追加預算案」並備質詢，媒體會前提問，近期經濟部報告指出，2026年可能要增加9部燃氣機組、燃油機組要延役，是否代表有缺電危機。

蘇貞昌對此表示，在蔡英文總統領導下，政府積極發展綠能，對於用電規畫均經過各方面的周密準備跟有效進行。近年來，無論是電力備轉率或備用容量都遠優於過往，用電相對穩定而安全，且空污率也都比過去大大減低。

蘇貞昌指出，我們也有備有書面資料，將經由立法院向國人同胞報告，政府一定會就如何使整體用電無缺、維護環境並保護國人健康，做最好的努力和配置，目前也已經做出成績，請國人同胞支持。

(時報資訊)