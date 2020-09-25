《商情》投機交易推動 中國鋼鐵期貨普遍漲 11:082020/09/25 時報資訊 王馨慧 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 投機買盤進場，周四上海期交所螺紋鋼自近3個月低點反彈；分析師表示，目前鋼鐵買氣不是很好，價格全靠高成本支撐，在交易員買低賣高的投機交易推動下，周四中國建築鋼鐵期貨價格普遍上漲，這也是日前鋼鐵期貨價下跌速度快於現貨價的原因。 周四(9/24)報價，上海期交所螺紋鋼近月期貨上漲6元人民幣，自近3個月低點反彈，報每公噸3628元人民幣，熱軋卷期貨則每噸上漲0.5％；另外大連期交所鐵礦石期貨上漲3％，焦煤和焦炭皆下跌1.2％。(商品行情網) (時報資訊) #期貨 #鋼鐵 #期交所 #投機交易 #螺紋鋼 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《國際油價》供應減少 原油期貨微漲 10:172020/09/25 財經 《商情》買盤進場 提振紐約期金反彈 10:002020/09/25 財經 《商情》美元回落 紐約棉花期貨反彈 10:342020/09/25 財經 富時納陸國債 兆元資金推升人幣 04:102020/09/25 產業財經 股價指數期貨贏家專欄－美股多空交戰 短期看季線 04:102020/09/25 證券．權證 國際半導體展 台灣揚眉吐氣 09:002020/09/25 財經 數位轉型 沈柏延：軟協義不容辭 09:002020/09/25 財經 股匯雙殺 台股暴跌 新台幣重貶 04:102020/09/25 財經焦點 《商情》需求疑慮 打壓LME基本金屬期貨全挫 10:002020/09/25 財經 《金融》金管會畫資本市場藍圖 年底提3年推動細節 07:442020/09/25 財經 財經熱門新聞 驚爆大危機 專家：台積電400必殺 洩驚人底部？ - 財經 台積電遭狂砍 別搶著進場！專家：恐怖價位還沒來 - 財經 金價創高再跳水！財金博士曝買賣心法看「DAMA」指數 - 財經 陷洗錢風暴！港人眼中「獅王」衰敗 老謝曝香港前途 - 財經 台廠因離岸風電被罵爆 老謝走一遭顛覆「世紀大騙案」 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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