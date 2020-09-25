投機買盤進場，周四上海期交所螺紋鋼自近3個月低點反彈；分析師表示，目前鋼鐵買氣不是很好，價格全靠高成本支撐，在交易員買低賣高的投機交易推動下，周四中國建築鋼鐵期貨價格普遍上漲，這也是日前鋼鐵期貨價下跌速度快於現貨價的原因。

周四(9/24)報價，上海期交所螺紋鋼近月期貨上漲6元人民幣，自近3個月低點反彈，報每公噸3628元人民幣，熱軋卷期貨則每噸上漲0.5％；另外大連期交所鐵礦石期貨上漲3％，焦煤和焦炭皆下跌1.2％。(商品行情網)

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