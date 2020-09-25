南投縣林姓駕駛人，於2018年6月12日傍晚，駕駛自用大客車行經埔里鎮台21線48.8公里處，違法占用外側車道停車；導致後方李姓騎士撞上林男車輛左後方，當場頭、胸部遭嚴重撞擊，送醫後不幸死亡。

員警趕抵處理時，林男當場坦承將自用車輛違法停放。

南投地檢署偵結，依過失致死罪提起公訴；由於林男坦承犯罪，因此南投地方法院判處有期徒刑6個月，緩刑2年；並需依調解筆錄支付死者家屬相關賠償。

(中時 )

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