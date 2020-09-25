埔里公路追撞意外！男子坦承違停 判處有期徒刑半年 11:102020/09/25 中時 黃立杰 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 埔里公路追撞意外！男子坦承違停 判處有期徒刑半年（黃立杰攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 南投縣林姓駕駛人，於2018年6月12日傍晚，駕駛自用大客車行經埔里鎮台21線48.8公里處，違法占用外側車道停車；導致後方李姓騎士撞上林男車輛左後方，當場頭、胸部遭嚴重撞擊，送醫後不幸死亡。 員警趕抵處理時，林男當場坦承將自用車輛違法停放。 南投地檢署偵結，依過失致死罪提起公訴；由於林男坦承犯罪，因此南投地方法院判處有期徒刑6個月，緩刑2年；並需依調解筆錄支付死者家屬相關賠償。 (中時 ) #南投 #有期徒刑 #埔里 #違法 #車輛 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《921大震21年》一震震碎了南投中寮 死亡人數一夜達7百人 11:132020/09/21 社會 男星昔性侵9女遭判12年 出獄街頭硬上嫩妹又被捕 20:352020/09/24 娛樂 苗栗沈姓男子冒充中油員工被判刑 13:482020/09/18 社會 男子缺錢欲變賣槍枝 基隆警即時逮捕阻交易 19:152020/09/21 社會 愛慕直播主約面交 男子竟強暴猥褻遭判2年 16:472020/09/23 社會 多間快遞公司受害 假送貨真詐財5次遭判刑10月 13:592020/09/22 社會 潑屎哥投案揭整桶糞來源 律師：嫌犯這招藏心機 19:262020/09/21 社會 專挑三寶下手 碰瓷黨2年詐400萬 04:102020/09/23 社會新聞 中秋無菸音樂會 南投巧克力咖啡節登場 19:382020/09/21 寶島 通緝犯違規心虛逃 駕車加速衝撞警車 18:312020/09/22 社會 社會熱門新聞 長腿白皙妹子後座「大方喬奶」 網笑：沒穿奶罩震偏了 - 社會 女搭Uber幫男伴「吃吃」影片曝光 司機崩潰問可以趕人嗎？ - 社會 東區美式餐廳氣爆 正妹老闆娘意外曝光：好像混血兒 - 社會 李豔秋家族爭產 罵哥「貪」遭告 北檢處分不起訴 - 社會 國三南下軍用休旅車與小貨車追撞 5軍人送醫 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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