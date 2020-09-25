雖說愛自己沒什麼不好，但過頭就是自私了！這種人雖然大多將事情看很淡，以自己為重心，但往往會令另一半心寒還不自知，也會讓雙方愛得很辛苦，怎麼會有不需要經營的關係呢？你也是這種愛自己大於伴侶的人嗎？一起來看看這些最愛自己的星座有誰吧！

水瓶座

水瓶最在乎自己的想法。（圖片來源：免費圖庫pixabay）

水瓶擅長用理性的腦袋去思考感情，因為熱愛自由，總是活在自己的世界裡，討厭被干涉，因此也會給另一半很大的空間，他會接受另一半對他滿滿的愛，自己卻不一定會給出相應的回報，他要給伴侶幾分的愛是他自己的事，誰都無法逼迫他做決定。

牡羊座

牡羊的自我意識較強。（圖片來源：免費圖庫pixabay）

牡羊雖然大咧咧的，但在「合理範圍」內，他很願意為了另一半變得體貼，這一切都是建立在他覺得這件事情輕鬆不費力，如果是另一半主動要求，自我意識很強的牡羊才不會理會你，他決定好的事情你也別想干涉，牡羊只會基於你是伴侶，知會你一聲，並不是要取得你的同意。

巨蟹座

巨蟹過於在乎自己的感受。（圖片來源：免費圖庫pixabay）

不要以為巨蟹看起來都是溫和暖男，事實上他們都很大男人主義，如果另一半是他的理想型，不管做什麼都會很甘願，但如果不是，就會感覺到他的改變十分緩慢，加上他們過於在乎自身感受，時時刻刻都能玻璃心碎，很容易忽略對方的心情，往往讓人越愛越累。

(中時新聞網)