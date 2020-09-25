你家裡的孩子也是這樣嗎？排便時，常常表情看起來都很用力且痛苦的樣子，大便也都一顆一顆的像羊大便，排便完畢擦屁股時，衛生紙上還有血；是不是便秘了？或者是因為腸子有問題？

全球約3%至10%孩童有便秘問題 多屬功能性便秘

根據統計，全球約3%至10%的孩童有便秘問題，症狀包括排便疼痛、滲便、腹痛腹脹或食欲不振，門診中大部分的兒科病人為功能性便秘，只有不到10%的排便障礙肇因於腸道神經與蠕動功能異常。

奇美醫學中心兒科部主治醫師許瑋芸表示，大多數的兒科病人因心理或外在因素，如排便不適的經驗或不想在學校上廁所，進而忍住便意、憋住排便後，使腸道黏膜持續吸收糞便中的水分，乾硬的糞便於是更難排出，長久下來惡性循環，滯塞的糞便導致直腸被撐大，直腸神經變得遲鈍，有些兒科病人可能出現排便時腸道收縮力道不足的現象。

便秘3個時期易好發 8情況需進一步至兒童肝膽腸胃科檢查

便秘可能發生於任何年齡，其中特別好發於三個時期：

1、四到六個月大添加副食品時：此時期奶量逐漸被副食品取代，但副食品所含水分和纖維質仍不足，因而排便困難。

2、戒尿布時期：如廁訓練可能讓孩童不敢排便，造成糞便滯留。

3、開始上學後：上學前匆匆忙忙，進學校後因為時間壓力或排斥公共廁所而憋住不排便，導致便秘。

許瑋芸說，有胎便延遲的過去病史、新生兒時期便秘、會陰及腰薦部外觀異常，便秘合併嚴重腹脹、血便、生長遲滯、神經學反射異常，或是對軟便藥物無適當反應時，建議至兒童肝膽腸胃科做進一步的詳細檢查。

浣腸或高劑量口PEG排除滯塞宿便 3個月內介入治癒率高

在治療上，首先會排除滯塞的糞便，利用浣腸或使用高劑量的口PEG(polyethylene glycol)均可，排除先前滯塞的宿便，此階段約需至少1週的時間。接著維持軟便，避免大而乾硬的糞便造成肛門黏膜受傷及排便時出血、疼痛，重新建立幼童「排便時不會痛」的信心。

最後，則是每日應攝取足夠的纖維質、水分及保持適當的運動量，建立固定時間排便的習慣。此外，上廁所時不要同時進行其他會分心的活動，如：玩玩具、看手機/平板電腦、看書等。

值得一提的，便秘若在發生三個月內就及早介入、積極處理，日後治療成功的機率較高，約八成左右的兒科病人在治療六個月後，能夠症狀緩解而不再需要持續的使用軟便藥物。

延伸閱讀：

(中時新聞網)