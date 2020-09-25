高雄市政府為吸引民間資源共同打造創業投資媒合平台，提供新創團隊創業資源網絡，特地由青年局及經濟發展局聯手舉辦「高雄創世代」Demo & Pitch投資媒合會，日前在高雄林皇宮盛大登場，共有35家新創團隊及25家創投事業到場，希望以此開啟南台灣新創投資媒合活動的里程碑，並作為高雄邁向智慧科技與創新應用城市之路的試金石。

本次活動報名狀況十分踴躍，僅公告3個星期就吸引了新創團隊超過100家，在經過第一階段評選的激烈競爭後，挑出極具潛力之新創團隊參與今日決選。活動現場依產業領域分為智慧科技、數位應用及體驗創新等3組同步進行，經過25家創投評審針對「技術能量」、「商業模式」、「團隊發展潛能」三大面向深度評論講析後，最終評選出數位應用組冠軍及高雄新創獎：維亞娛樂(股)公司，亞軍：構思網路科技(股)公司；智慧科技組冠軍睿谷科技(股)公司、亞軍精拓生技(股)公司、高雄新創獎：安德膜斯生醫；體驗創新組冠軍阿物(股)公司，亞軍及高雄新創獎：串藝術等優勝團隊，並由陳其邁市長親自頒發20萬元及10萬元之獎金，而獲選團隊後續將接受科技財經媒體專題報導，並可藉此與創投公司、天使投資人及加速器進一步合作，獲取創業資金挹注的機會。

高市府為吸引民間資源共同打造創業投資媒合平台提供新創團隊創業資源網絡，特別舉辦「高雄創世代」Demo & Pitch活動，由參與來賓揭開序幕。(圖/高雄市政府青年局)

市長陳其邁表示，新創業者不只需要資金、技術，更需要展現競爭力的市場舞台，所以今早特地專程參加行政院會，向中央爭取高雄要推動5G、AIOT等數位轉型重大建設的支持，且市府也將再挹注青創基金1億元，並強化基金運用效能，協助在地青年創業，讓高雄成為扶植新創的智慧城市。未來，產業、青年、國際、在地這些要素的連結，將是高雄重點發展方向，因此，市府將廣發英雄帖，歡迎各界趁早至高雄落地生根，現在投資高雄正是最好時機。

這次活動領域跨足AI人工智慧、金融科技、生技生醫及文創產業等，希望透過「高雄創世代」的交流及媒合，激發更多跨界合作及創新應用領域的可能，同時也期待讓大家看見新創的潛力，將台灣創業資源串接導引到南台灣，為高雄聚集更多創新與創意的能量，轉動產業升級的齒輪，見證高雄青年夢想啟航的時刻。

高雄市政府青年局與經濟發展局聯手舉辦「高雄創世代」新創投資媒合會，現場與會者一起大合照，讓大家看見新創的潛力。(圖/高雄市政府青年局)

(中時新聞網)