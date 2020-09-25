高雄市政府為吸引民間資源共同打造創業投資媒合平台，提供新創團隊創業資源網絡，特地由青年局及經濟發展局聯手舉辦「高雄創世代」Demo & Pitch投資媒合會，日前在高雄林皇宮盛大登場，共有35家新創團隊及25家創投事業到場，希望以此開啟南台灣新創投資媒合活動的里程碑，並作為高雄邁向智慧科技與創新應用城市之路的試金石。
本次活動報名狀況十分踴躍，僅公告3個星期就吸引了新創團隊超過100家，在經過第一階段評選的激烈競爭後，挑出極具潛力之新創團隊參與今日決選。活動現場依產業領域分為智慧科技、數位應用及體驗創新等3組同步進行，經過25家創投評審針對「技術能量」、「商業模式」、「團隊發展潛能」三大面向深度評論講析後，最終評選出數位應用組冠軍及高雄新創獎：維亞娛樂(股)公司，亞軍：構思網路科技(股)公司；智慧科技組冠軍睿谷科技(股)公司、亞軍精拓生技(股)公司、高雄新創獎：安德膜斯生醫；體驗創新組冠軍阿物(股)公司，亞軍及高雄新創獎：串藝術等優勝團隊，並由陳其邁市長親自頒發20萬元及10萬元之獎金，而獲選團隊後續將接受科技財經媒體專題報導，並可藉此與創投公司、天使投資人及加速器進一步合作，獲取創業資金挹注的機會。
市長陳其邁表示，新創業者不只需要資金、技術，更需要展現競爭力的市場舞台，所以今早特地專程參加行政院會，向中央爭取高雄要推動5G、AIOT等數位轉型重大建設的支持，且市府也將再挹注青創基金1億元，並強化基金運用效能，協助在地青年創業，讓高雄成為扶植新創的智慧城市。未來，產業、青年、國際、在地這些要素的連結，將是高雄重點發展方向，因此，市府將廣發英雄帖，歡迎各界趁早至高雄落地生根，現在投資高雄正是最好時機。
這次活動領域跨足AI人工智慧、金融科技、生技生醫及文創產業等，希望透過「高雄創世代」的交流及媒合，激發更多跨界合作及創新應用領域的可能，同時也期待讓大家看見新創的潛力，將台灣創業資源串接導引到南台灣，為高雄聚集更多創新與創意的能量，轉動產業升級的齒輪，見證高雄青年夢想啟航的時刻。
(中時新聞網)
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