民進黨擬推動《公共電視法》修法，降低現行跨黨派審查小組同意權高門檻，遭疑替董監事派任案解套。前立委陳學聖表示，不只公視，民進黨握有立法院立委席次絕對多數，監察院以及NCC人事與大法官「連一個被提名人選都刷不掉」，政府機關運作失衡，「無形中向民進黨傾斜，這看NCC如何處理中天電視台換照就可瞭然。」

陳學聖在臉書發文表示，剛接到公視董監事審查委員預備會議開會通知，就發生民進黨立委提案修法，要刪除現行朝野政黨按比例推出審查委員會的規定，改由立法院直接審查，審查同意門檻也從現行的3／4審查委員會，改為1／2立委同意；公視董事人數也從現行的17到21人減少為11到15人，這叫我不知如何審查下去？」並也反問：「我會變成末代公視董監事審查委員嗎？」

陳學聖提到，他過去長期待在立法院教育文化委員會，了解公視董監事人選產生，要跨黨派彙集共識，極為艱困，但也因為如此，公視才會變成全民的公視，不會因窮，就變成政府大外宣的工具。

陳學聖說：「這是公視累積多年才有的文化，更是媒體界標竿的價值，連我們立委、除了一兩個傻蛋外，都不會去碰它的新聞、節目處理，公視會找到自己平衡的價值」。

現在民進黨政府對所有行政機關與部門的人事都大為干涉，陳學聖指出，「從監察院、NCC、大法官……，所有表象號稱要立法院同意、公正的機關，都因民進黨在立法院握有絕對多數，連一個被提名人選都刷不掉，老早就已失衡，無形中向民進黨傾斜，這看NCC如何處理中天電視台換照就可瞭然。」

陳學聖認為，公視董監事人事是目前唯一不受任何政黨干預的淨土，「我做立委這麼久，行政院也不要騙大家，這是立委自己的提案。如果沒有政院支持，立委不會給自己找這種麻煩，院方就是在試水溫，若沒太大爭議，就順順尊重立院通過。若反對聲浪太大，就推給委員說是個人想法，上會期蔡易餘委員硬是將自己提案吞回去，就是最好的案例。」

陳學聖直言：「所以要讓委員把公視人事修正案吞回去，要守住公視價值，異議聲浪就要夠強，火要夠旺，我下週一開會，就來點燃第一把火吧！」

(旺報 )