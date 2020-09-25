專為多重雲端提供儲存服務的全球IT先驅Pure Storage宣布與Portworx達成併購協議。Portworx是業界所信任的Kubernetes資料服務平台，專為企業提供在容器中執行營運關鍵應用程式的資料服務。此項併購金額達3.7億美元，是Pure有史以來最大的一樁併購案，象徵Pure正積極深耕並拓展目前快速成長的多雲資料服務市場，更完整且全面的支援Kubernetes和容器環境。

Pure Storage董事長暨執行長Charles Giancarlo指出，當有先見之明的企業紛紛採用雲端原生策略來推升自己的業務時，我們很高興Portworx團隊以及他們劃時代的技術能加入Pure的行列，讓Pure更成功地為多雲環境提供Kubernetes資料服務。此次併購象徵著一個重大的里程碑，讓Pure所提供的現代化資料體驗能夠同時涵蓋傳統與雲端原生應用程式。

Portworx是最廣獲全球2,000大企業採用的Kubernetes資料服務平台，能為部署於混合雲架構的容器提供永久儲存、高可用性、資料保護、資訊安全以及雲端行動性。藉由結合Portworx容器資料服務、Pure領先業界的資料平台以及Pure Service Orchestrator軟體，Pure將為企業提供更全方位的資料服務，不僅可部署在雲端或裸機（bare metal），也可部署在企業級陣列，並且完全由Kubernetes進行調度。在併購Portworx之後，Pure將可提供業界最完整的平台，來涵蓋雲端原生之路的每一階段。

越來越多的數位轉型領導者轉而尋求雲端原生解決方案來處理資料，並從中萃取出價值和洞見。根據451 Research的研究，如今各種新的應用程式有95％開發在容器環境。同時根據Gartner預測，至2025年全球更將有85％的企業在生產與營運上執行容器環境，較2019年成長35％。然而，當雲端原生技術的規模不斷擴大，傳統和以雲端為基礎的儲存模式，將很難匹配在容器中的微服務應用程式的彈性與流動性，使得資料永續性、行動性、安全性、備份及復原等作業變成了一種挑戰，特別是在多重雲端環境。雲端原生應用程式需要一種專為解決這些挑戰而打造的儲存服務平台，而這正是Portworx與Pure的結合所能提供的。

Portworx執行長Murli Thirumale表示，我對Portworx所打造的平台非常自豪，這是一個無人能及、可讓客戶在混合雲與多重雲端環境執行營運關鍵應用程式的資料服務平台。從我們每一天的業績和成長就能看出容器和Kubernetes是次世代應用程式架構的基石，因此也是競爭力的基礎。非常期待看到我們在加入Pure之後的加速成長，以及我們能為客戶帶來什麼樣的效益。

Portworx是業界領先的Kubernetes資料服務平台品牌，廣獲Carrefour、Comcast、GE Digital、Kroger、Lufthansa及T-Mobile等知名企業採用，同時也在「2020 GigaOm Radar for Data Storage for Kubernetes」報告當中榮獲「領導者」地位。

LogDNA執行長Tucker Callaway表示，身為多重雲端與企業內記錄檔管理解決方案的領導者，資料是我們的業務核心。我們之所以和Portworx合作，正是因為他們提供了市場領先的Kubernetes資料服務平台，讓我們為客戶提供同樣快速可靠、受到保護、安全無虞的記錄檔解決方案，不論客戶決定在哪裡執行這些應用程式。我們可以預見這個組合的威力，也期待Pure Storage和Portworx能繼續不斷推出資料導向的創新。

Esri專業服務總監Brian Cross表示，Esri的ArcGIS軟體能為全球各種最迫切問題提供地理情報，例如：Covid-19疫情追蹤、火災地圖、災難管理等等。我們很榮幸能與Portworx合作建置尖端的雲端原生儲存技術，為我們的客戶解決這類大規模的地理空間問題。Portworx是Esri的重要夥伴，協助我們在Kubernetes上開發並推出次世代的即時功能，非常期待在他們加入Pure Storage之後能繼續合作。

專為VW Group集團旗下企業提供雲端服務的Audi AG百分之百持股子公司Audi Business Innovation社群經理Sven Sonnendorfer表示，我們在2019年開始挑選適合我們服務的Kubernetes儲存平台，經過徹底研究後，我們選定了Portworx，他優於一般標準Kubernetes儲存供應商的效能、功能涵蓋面、穩定可靠的營運與升級，還有絕佳的技術支援，都在在顯示這是一個正確的決定。Portworx讓我們節省了時間和金錢，為我們的客戶提供更可靠的工具。

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