效力紅襪隊的超級「優替人」林子偉，本季繼擔任捕手後，又成功解鎖「投手」位置，今日對上金鶯隊的比賽，紅襪早早就大比分落後，因此9局上半原本守游擊的林子偉，被教練團叫上投手丘，不過他第一球就挨全壘打，1局失掉3分，最後金鶯13比1贏球，林子偉在大聯盟僅剩一壘沒守過。

紅襪與金鶯都確定無緣季後賽，不過金鶯顯然不想輕易罷手，此戰狂敲18支安打、拿下13分，紅襪先發左投培瑞茲(Martín Pérez)投4局就失掉6分退場，中繼的柯維（Dylan Covey）3局失3分，前8局紅襪以1比10大幅落後，因此教練團決定推出野手上場投球，第一個想到的就是林子偉。

林子偉先在8局上半替補守游擊，9局上半紅襪守備大搬風，取消指定打擊，讓林子偉上投手丘，事實上林子偉在高中時期當過投手，對於投手並不陌生，不過他上場後金鶯對他仍相當不客氣，林子偉第一球是99公里的曲球，不過被海斯（Austin Hays）逮中，敲出一發左外野陽春炮。

林子偉接著分別被敲一壘、二壘打，二、三壘有人的情況又被敲出清壘的二壘打，總計1局失3分，且控球不錯沒有任何保送，3個出局數都是讓對手敲出飛球出局，不過根據大聯盟官網顯示，林子偉丟的22球都是曲球，最快球速約128公里。

9局下半林子偉還上場打擊，不過遭到三球三振。有趣的是這場比賽是紅襪隊本季最後一場主場比賽，代表林子偉是今年紅襪在芬威球場的最後一任投手。

本季林子偉擔任過捕手、二壘、游擊，以及左、中、右外野，生涯擔任過三壘手，加上今天又解鎖投手，他生涯在大聯盟只差一壘手就能完成守備位置大滿貫。此外，由於陳偉殷、王維中等人今年因疫情關係已經離美，分別加盟日職、中職，林子偉是今年唯一在大聯盟登板投球的台灣選手。

林子偉登板投球。（截自轉播）

(中時 )