蘋果（Apple）在17日正式推送了包含iOS 14、iPadOS 14、watchOS 7、tvOS 14等4大系統的正式版，讓期待感受新功能的消費者都可以透過升級來體驗。稍早之前，針對新版系統蘋果也推送了微幅更新，修復了使用者抱怨的一些問題，快來看看更新詳情吧！

蘋果在稍早前釋出了iOS 14.0.1以及watchOS 7.0.1，從版本號來看，可以明顯看出這些都是主要以修復bug為主的系統更新。就iOS 14.0.1來說，更新日誌指出修復了5個bug，包含解決了可能導致新聞widget中圖片無法顯示的問題、解決無法透過部分郵件提供商發送電子郵件的問題、修復可能導致iPhone無法接入無線區域網路的問題、解決相機預覽在iPhone 7以及iPhone 7 Plus可能無法顯示的問題，以及修復了瀏覽器跟郵件設定在重新啟動之後會恢復原本預設值的問題。而watchOS 7.0.1則是修復了部分使用者錢包中一些可付款的卡片被停用的問題。

蘋果在iOS 14當中提供了可自行將第三方瀏覽器或是郵件App做為預設服務的功能，但是在iOS 14當中被發現一但重新啟動，使用者原本選擇好的服務都會回歸系統預設值，所幸在iOS 14.0.1當中已經修復了這個令人略感困擾的情況。

凡iPhone 6s（含）以上，目前可使用IOS 13的iPhone都可以升級到iOS 14，享受全新桌面級Widget、App資料庫以及App Clips等全新功能；而Apple Watch Series 3以上的機種則都可升級到watchOS 7，體驗睡眠偵測、洗手秒數偵測、錶面分享等全新功能。

(科技)