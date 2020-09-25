曾在韓國電影《7號房的禮物》中飾演小女孩的童星葛瀟轅(葛素媛/갈소원)，相隔7年今年再次登上大螢幕，推出新電影《明明會說話》備受觀眾矚目。近日她受邀擔任「首爾電視劇大賞」頒獎典禮上的演唱嘉賓，精緻的五官與玲瓏大眼，讓網友驚呼「小女孩長大了」。

6歲便出道的葛瀟轅，2012年因演出電影《7號房的禮物》的妍思一角而打開知名度，陸續演出《拜託了，機長》、《我的女兒，琴四月》、《華麗的誘惑》、《Doctors》、《藍色海洋的傳說》、《花遊記》等電視劇，以精湛又自然的演技獲得觀眾好評並多次拿下演技大獎，前途一片看好。

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而3年沒作品的她，今年除了再次推出電影《明明會說話》外，9月10日舉行的「首爾電視劇大賞」(Seoul Drama Awards 2020)上，葛瀟轅與其他童星一同受邀出席演唱，網路上陸續公開當天所拍攝的專訪照。只見她留著一頭長髮，清秀的臉蛋與氣質電暈一票網友。

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紛紛留言大讚「有種女兒長大的感覺」、「越長大越漂亮了」、「我戀愛了」。

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(中時新聞網)