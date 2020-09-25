渡過上半年新冠肺炎疫情影響營運谷底後，亞光(3019)業績持續增溫，受惠於Tesla等車載鏡頭客戶出貨穩定，且瞄準器、安控設備等產品需求攀升，亞光(3019)業績可望自9月起重回成長軌道，第3季業績可望較第2季兩位數成長，亞光董事長賴以仁表示，隨著四大廠區生產逐步恢復正常，9月及第4季營收都會比去年同期好，明年營運可望回到2019年水準，期待毛利率亦能向上提升。

亞光今年上半年業績受到新冠肺炎疫情影響陷入谷底，不過在大陸廠區順利復工稼動率提升後，亞光第2季稅後盈餘回升至1.67億元，單季每股盈餘為0.59元，單季EPS在光學元件廠中僅次於大立光(3008)及玉晶光(3406)，上半年每股盈餘為0.19元。

儘管傳統旺季未如往年旺，但車市因各大車廠逐步復工需求增溫，且高階瞄準器、測距儀及安控設備等出貨放量，讓亞光第3季營運持續攀升，7月及8月合併營收均站穩15億元關卡，為去年8月以來單月高檔，從目前訂單來看，亞光預估，9月合併營收比去年同月好，第3季業績可望較第2季兩位數成長。

在車載鏡頭方面，亞光公司車載鏡頭以高階為主，亦是Tesla車載鏡頭供應商，今年車載鏡頭受疫情影響不大，亞光預估，今年車載鏡頭營收約4億元，較去年倍增，預估2021年還會再成長。

亞光董事長賴以仁表示，9月及第4季營收都會比去年同期好，預估明年可望回到2019年水準，今年受到疫情、經濟規模及產品組合影響的毛利率亦希望能向上提升。

(時報資訊)