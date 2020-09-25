蘋果新款手機通常會在9月的秋季發表會亮相，不過今年受到新冠疫情影響，許多供應商都曾透露蘋果新機出貨時程可能會遭到延遲，蘋果在9月15日舉辦的線上發表會僅看到新款iPad和Apple Watch的蹤影。受此影響，蘋概股近期股價偏整理。不過法人建議，雖然今年因疫情影響消費者需求和支出，但手機鏡頭規格升級腳步放緩，明年在5G智慧型手機換機潮、中國品牌廠積極搶攻華為市占率，以及疫情後消費者支出回溫，鏡頭升級回到加速升級趨勢。不妨布局鏡頭技術領先的大立光(3008)相關權證。

市場消息指出，蘋果手機可能會在10月13日發表，於16日起開放預購。iPhone 12 mini以及iPhone 12 Max都會在23日正式上架，不過iPhone 12 Pro還有Pro Max可能需要等到11月過後才會上市。

權證發行商建議，看好大立光後市的投資人，可布局價內外25%以內，到期日90天以上的權證，如：連結大立光的大立光麥證01購03(066152)、大立光統一01購06(064156)，參與行情。明年大立光在6片式(6P)和7片式(7P)鏡頭仍有技術領先優勢，將重拾獲利成長動能。

(時報資訊)