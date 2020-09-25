財信傳媒董事長謝金河表示，滙豐銀行股價慘跌，恐是疫情重擊全球經濟的一個敏感指標，加上捲入孟晚舟事件和洗錢風暴，中國大陸可能要求陸資企業避免與滙豐往來，對滙豐來說，可能是百年來最大劫數，他認為，「滙豐（港人稱獅王）的衰敗，也象徵香港前途多艱。」

謝金河在臉書發文指出，一個國家的經濟榮枯，最敏感指標在金融業，像是1997年的亞洲金融風暴，2008的金融海嘯，捲起大浪的，都是金融業。這次滙豐控股慘跌不止，可能是今年肺炎疫情重擊全球經濟的一個敏感指標，尤其是在美中角力中，滙豐有如夾心餅乾般，動輒得咎，進退維谷，處境艱難。

過去幾十年，滙豐一直都是香港的鎮山之寶，滙豐總部設在英國，但營運主力在香港，去年，滙豐控股有36%的收益來自香港，這比全歐洲的33%還大；而且，過去進入中國大陸的資金很大比重透過滙豐銀行。在沒有騰訊、阿里巴巴之前，滙豐銀行一直是香港前幾大市值企業，港人都稱滙豐是獅王或大笨象。

「自從滙豐捲入孟晚舟事件後就風波不斷，後來，大陸直接派人進入滙豐的管理層，等於直接變相接管滙豐，但滙豐的經營已頻拉警報。」謝金河認為，香港國安法通過，滙豐又成美國制裁目標，滙豐進退兩難，兩面不是人；加上，滙豐總部設在英國，營運又以香港為基地，滙豐到底是誰的？大家都說不清楚。

他提到，「這次滙豐又捲入反洗錢風波，中國可能進一步禁止滙豐參與中國進出口及投資活動，也可能被迫出售在中國境內所有投資項目，中國可能下令中資企業避免與滙豐往來；對滙豐銀行來說，這可能是百年來最大劫數。滙豐股價也如山崩一般，金融海嘯前後，滙豐股價最高達130.5港元，如今創下27.5港元最低價，滙豐的衰敗，也象徵香港前途多艱。」

謝金河表示，除了滙豐，渣打銀行從215港元跌到33.5港元也很慘烈，在香港掛牌的中國銀行、建設銀行、農業銀行、工商銀行、民生銀行等全都創下上市以來最低價，這個訊號非常值得深入探究

至於台灣的銀行業，他強調，今年本益比、股價淨值比都有顯著提升，除了壽險為主的金控公司，大多數銀行體質日趨強健，但今年最弱的是上海商銀，這可能是上海商銀在香港及上海業務比重較高有關。

(中時新聞網)