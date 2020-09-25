鎖定運動機能及外觀時尚性訴求的中高階客層，國家防疫隊、紡織股王儒鴻(1476)指出，將推出全新的立體氣墊口罩，特別著重機能時尚，兼具可重複洗滌的環保概念，未來的零售市場價格將落在500-700元區間，做出市場差異化的產品。

市場指出，目前一般平價布口罩零售價約在150-200元。

儒鴻指出，後疫情時代，未來口罩可能變成民眾日常生活的基本配件，但，現在市面上所見的布口罩，多欠缺時尚性，且，對如運動專業人士所需的吸濕透氣等要求，較無法滿足。

因此，儒鴻指出，所開發的全新立體氣墊口罩，是集儒鴻在機能紡織品領域的技術之大成，具有運動機能、膠原蛋白、抗臭抑菌、撥水防護、吸濕透氣、機能涼感、舒適親膚等多重功能和特色。

儒鴻指出，此款口罩，除了日常生活防護使用外，符合人體工學之立體氣墊，更製造了口鼻保濕氣室，除了口罩本體的透氣外，也讓呼吸有了保溼氣室，更是運動場或是健身房皆適宜的機能口罩。

(工商 )