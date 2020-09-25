台灣經濟研究院調查製造業、服務業廠商自8月以來，看當月景氣、未來半年景氣，看好的比例都較7月顯著增加，看壞比例則一再減少。台灣經濟研究院長張建一25日表示，主計總處昨天公布的8月工業、批發等數據都是正向，台經院此次公布的廠商調查結果也顯示，「對於未來半年的方向，原來廠商看不清楚，現在已轉為看好！」張建一指出，主計總處的實質數據中，工業指數原本7月有些趨緩，沒想到8月又拉上來，顯示電子業、半導體業非常強勁，上半年顯得疲弱的機器設備出口成長8月回到正數，工具機出口下降幅度也有縮小，只是國際疫情未緩解下，廠商經營辛苦。

有關服務業領域的批發零售、餐飲業，張建一說，8月均轉為正成長，這部份還會有三倍券的後續效應，有多少民眾手上的三倍券還沒有用，或許廠商可以再推一波加碼，吸收其餘的三倍券，將能更進一步協助內需動能。

張建一表示，現在正式要邁入第四季了，央行、元大寶華綜經院近日均上調2020年台灣經濟成長率，台經院估測，今年達到1.6％以上，「沒有問題！」

(工商 )