小鬼女友峮峮現身二殯送男友最後一程。（圖／許雅淳攝）

峮峮離開二殯。（圖／許雅淳攝）

小鬼黃鴻升本月16日因主動脈剝離造成血管阻塞猝逝，享年36歲，日前靈堂開放三天，共有上百位演藝圈好友及千名粉絲前來悼念，小鬼遺體也於今天進行火化，稍早許多演藝圈好友現身二殯，女友峮峮也前來送男友最後一程，而小鬼的火化儀式在稍早14時21分完成。

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小鬼黃鴻升今天於二殯進行火化，稍早女友峮峮一身黑帶著黑墨鏡、黑口罩，並在好友關韶文陪同下，現身二殯送男友小鬼最後一程，火化過程中，峮峮難掩悲痛情緒，忍不住低頭痛哭，其它演藝圈好友也不捨紛紛淚崩，而好友楊丞琳則是一身黑現身，面對媒體表情哀戚不發一語，只見她跟許瑋甯並肩同行，送小鬼入火化場，並與到場友人按照習俗齊喊「火來了，趕快跑」。

小鬼父親、妹妹、妹婿現身二殯。（圖／吳松翰攝）

小鬼妹妹與妹夫。（圖／粘耿豪攝）

據悉小鬼火化需要1小時，黃爸爸、妹妹、妹婿先行離去，楊丞琳則是面無表情和許瑋甯搭車離去，至於女友峮峮被問及今天送小鬼最後一程，有跟小鬼說什麼？峮峮僅點頭示意，隨後便迅速上車離開，而2:28分小鬼妹妹也捧著小鬼骨灰罈，快速上車離開殯儀館。

黃鴻升追思會「地球上最浪漫的演唱會」將在10月6日於台北華山 Legacy 舉辦，由吳宗憲、KID共同主持，場內外預計規劃黃鴻升的相關作品佈置，也將同步進行線上直播，讓海內外所有歌迷粉絲都能夠一起追思懷念。

(中時新聞網)