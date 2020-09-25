中國大陸常駐聯合國代表張軍痛批美國製造麻煩 真是夠了

美中在聯合國安理會為了新冠肺炎疫情爭執不斷，關係十分緊張。而中國大陸常駐聯合國代表張軍周四在視訊會議上直指，美國「已經給世界製造了足夠多的麻煩」，並要美方「該打住了！」

據CNN新聞網25日報導，美國駐聯合國大使柯拉芙特（Kelly Craft）批評中方隱瞞新冠肺炎病毒的起源，極力淡化危險，並壓制科學合作。她並直指，北京的行動將地方流行病變成全球大流行病。然而，張軍隨即嚴厲駁斥了她的說法。

據中國大陸常駐聯合國代表團網公布的張軍發言稿說，「絕大多數安理會成員在發言中都呼籲堅持多邊主義，加強團結合作，這反映了國際社會的普遍共識。遺憾的是，我們再次聽到美方代表發出與會議氣氛格格不入的雜音。中方堅決反對和拒絕美方的無理指責。最近一個時期，美國少數政客似乎患上了攻擊其他國家和聯合國機構的『強迫症』。美國濫用聯合國和安理會平臺，繼續傳播『政治病毒』，散佈虛假資訊，製造對立和分裂。這樣的所作所為，不僅驅散不了病毒，而且已經極大地干擾了全球團結抗疫的努力。我要奉勸一句：你們該打住了！你們已經給世界製造了足夠多的麻煩。」

而就在兩天前，美國總統川普透過錄影，向聯合國大會發表演說，怪罪中方隱瞞新冠病毒資訊，導致新冠肺炎大流行。他周二甚至指控北京，讓飛機航班從中國大陸起飛，以致「中國病毒」感染了全世界。

不過，張軍周四說，美國只能怪自己。他指出，從1月以來，美國新冠肺炎確診病例已超過600萬，還有20多萬人死亡。另一方面，俄羅斯駐聯合國大使涅班濟亞（Vassily Nebenzia）24日也批評了柯拉芙特的指控。他說，很遺憾美國駐聯國大使挑安理會的會議與平台，對安理會成員做毫無根據的指控。

(中時新聞網)