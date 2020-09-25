AD doesn’t stop battling. pic.twitter.com/oeHMC1g0M5 — Los Angeles Lakers (@Lakers) September 25, 2020

就算「一眉哥」安東尼戴維斯第3節扭傷左腳踝，卻咬牙繼續拚完整場比賽！安東尼戴維斯帶傷奮勇拿下34分，「小皇帝」詹姆斯也拿26分、9籃板及8助攻，湖人25日以114比108力挫金塊，在西區冠軍賽搶到3勝1敗聽牌，就看金塊能否再演奇蹟。

安東尼戴維斯一開賽就無人可擋，一口氣就連拿10分，首節更包辦14分，搭配變陣先發的霍華有效鞏固禁區，首節就摘8分、8籃板，幫助湖人很快就取得兩位數領先，可是金塊馬上靠著約基奇三分外線，以及賈瑪莫瑞凶猛火力追上。

打完上半場，金塊55比60落後，安東尼戴維斯半場就摘19分，卻沒抓下任何籃板球，令人不禁擔心他是否又跟前役一樣只拿2籃板，詹姆斯也拿14分，霍華11分、10籃板；金塊則以賈瑪莫瑞16分最高，約基奇與葛蘭特各有10分。

靠著麥克波特第3節結束同時的壓哨三分球，前3節打完，金塊84比87落後，末節來到還剩8分06秒，約基奇吞下第5犯，只能趕緊退場休息，可是打到最後6分44秒，換成安東尼戴維斯不慎扭傷左腳踝，幸好他馬上站起完成罰球。

打到最後59秒，詹姆斯兩罰俱中，幫助湖人111比104領先，賈瑪莫瑞馬上罰進兩分，接著波普三分球雖然沒進，隆多卻奮勇搶到進攻籃板，且兩罰中1，米爾沙普接著兩罰俱中，不過安東尼戴維斯最後21.4秒兩罰俱中，確保湖人勝局。

賈瑪莫瑞貢獻金塊最高32分，葛蘭特17分，約基奇16分、7籃板及4助攻，這是金塊連3個季後賽系列戰處於1勝3敗落後，前兩輪不可思議演出大逆轉淘汰爵士與金塊，可是這次碰上的是湖人，金塊真的可以上演不可能的任務嗎？

(中時 )