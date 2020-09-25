大陸國家衛健委通報最新疫情，中國在周四（24日）新增8宗確診病例，均為境外輸入，本土病例連續38天維持零新增。不過，山東青島昨發現有2宗無症狀感染者，均是同一間海運物流公司的裝卸工人，並且在同一天裝卸境外進口的冷凍海鮮。而據山東青島市衛健委的通報，涉及的144份冷鏈產品及環境樣本中，有51個檢出呈陽性反應。

據青島市衛健委指出，青島港大港公司在「應檢盡檢」人員定期例行檢測中，先後發現2名裝卸工人感染新型冠狀病毒，屬無症狀感染者。目前已排查到密切接觸者132人，全部實行集中隔離，已完成檢測129人，檢測結果全部為陰性。密切接觸者的密切接觸者228人，已全部採集樣本送實驗室檢測，並已全部實行集中隔離觀察。一般接觸者及社區排查人群4341人，已採集樣本3497份，已出結果1502份，全部為陰性。

通報提到，該2名裝卸工人均在9月19日夜班裝卸來自境外進口的冷凍海鮮。該批進口產品尚未進入市場，已被全部封存，共採集送檢涉及冷鏈產品和環境樣本1440份，全部完成病毒檢測，共檢出51份陽性樣本。

(中時 )