夫妻間往往有許多搞笑對答！一名網友就在臉書社團中分享老婆傳給他的訊息，只見老婆在訊息上寫著：「您的老婆合約已到期，請問您要續約還是解約呢？」讓他忍不住求助網友：「到底要怎麼回覆啊！」。

其他網友看到紛紛打趣建議：「當然解約啊！」、「我想辦理過戶」、「想換新門號」、「攜碼轉出」、「終止合約」。也有人問：「續約有送什麼嗎？」、「老客戶有沒有比較優惠？」

老公回答「續簽」後，老婆就提出6個方案給他參考。（圖／翻攝自臉書）

原PO又貼出後續與老婆的對話，他表示「當初合約是終生的喔！」。老婆卻說沒有提供終生合約，還問：「要續簽還是解約？」他回答「續約」後，老婆就提出6個方案給他參考，還強調：「VIP附帶許多隱藏福利（生日，三節，年終，特別節日，都有特別服務）。」。

老婆表示「合約內容期限是40年又3個月，再次提醒您，一旦簽約就不可反悔或更改合約內容，再次的向您確認，您還是確定要簽約嗎？」丈夫回答：「OK！」老婆表示：「好的，合約於明日零點零分生效。」

老婆回覆丈夫「VIP附帶許多隱藏福利（生日，三節，年終，特別節日，以上都有特別服務）。」。（圖／翻攝自臉書）

網友看到這對夫妻放閃對話大讚留言「老婆提供的合約實在非常有創意，而且這對夫婦根本是藉由這個方法在放閃啊！」、「有了這麼搞笑的老婆，夫妻生活肯定也充滿樂趣吧！」。

(中時新聞網)