許姓男子酒後駕車，結果不勝酒力，連續衝撞停放路邊機車及店家後逃逸。（宜蘭警分局提供／ 胡健森宜蘭傳真）

許姓男子酒後駕車，結果不勝酒力，連續衝撞停放路邊機車及店家後逃逸。（宜蘭警分局提供／ 胡健森宜蘭傳真）

即使酒駕肇事事件屢見不鮮，並經常造成重大傷亡的悲劇，但依舊有人不信邪硬要在酒後開車上路，今（25）日凌晨1點多，30歲的許姓男子酒後開車，結果在行經宜蘭市東港路時，連續衝撞停放在路邊的機車商家後逃逸，警方獲報後隨即循線逮人，在20分鐘後就順利逮捕肇事逃逸的許姓男子，所幸許某的酒駕行為並未造成人員傷亡。

宜蘭警分局延平所今日凌晨1時15分許接獲110通報，指稱宜蘭市東港路二段339號前有肇事逃逸交通事故，警方趕赴現場後發現檳榔攤店面鐵捲門、玻璃損壞、隔壁機車行店面及停放路邊6部機車遭撞，而肇事車輛已離開現場。

員警依現場目擊者提供自小客之車號，並即時調閱路口監視器，順利在20分鐘之後在宜蘭市黎明一路旁空地發現肇事車輛，並於車上發現肇事的許姓駕駛正處於昏睡狀態，員警隨即將許某叫醒並執行酒測，酒測值高達0.73mg／L，隨即將許某帶回警局問製筆錄，全案依酒駕肇事公共危險罪嫌偵辦移送。

(中時 )