Google服務於美東時間24日晚間出現大規模當機，包括Gmail、YouTube、Google文件服務等都暫時無法使用。

根據Downdetector的追蹤，本次當機以美國東岸、南韓、日本、馬來西亞等地最為嚴重，Downdetector也指出，自美東時間晚上8點50分開始，大量用戶開始回報無法登入使用 Gmail、YouTube、Google Drive、Google搜尋引擎以及其他的Google服務。

Google於美東時間晚間9點30分在其資訊主頁表示「已注意到一個影響大量用戶的問題」，至美國時間晚間10點07分，Google更新貼文表示狀況已排除，並且為本次服務中斷造成的不便致歉，然而Google目前尚未對此次當機的理由進行解釋。

不過由於科技在人們生活中的重量日漸增加，本次Google大當機也引發民眾的擔憂，尤其在疫情尚未完全退燒前，科技在教育、工作和娛樂等方面都扮演重要角色，Google本次當機也影響許多大幅依賴Google服務進行商業活動的企業客戶。

(工商 )