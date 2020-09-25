近日傳出金流恐怕斷裂，希望進行重大資產重組的大陸房地產巨頭恒大24日晚間表態，已經針對這些毀謗傳言向公安機關報案。聲明使中國恒大25日股價終於有起色，早盤一度漲至6.96％，不過隨後再度急墜，現轉跌逾1％。

此外，恒大地產集團存續債也大幅暴跌，「19恆大01」目前跌28.3％，盤中一度臨時停牌。而「19恆大02」跌逾30％，還觸發二次停牌。

(工商 )