中國恒大早盤一度漲7％ 現轉跌急墜1% 11:402020/09/25 工商 楊日興 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 近日傳出金流恐怕斷裂，希望進行重大資產重組的大陸房地產巨頭恒大24日晚間表態，已經針對這些毀謗傳言向公安機關報案。聲明使中國恒大25日股價終於有起色，早盤一度漲至6.96％，不過隨後再度急墜，現轉跌逾1％。 此外，恒大地產集團存續債也大幅暴跌，「19恆大01」目前跌28.3％，盤中一度臨時停牌。而「19恆大02」跌逾30％，還觸發二次停牌。 (工商 ) #恒大 #中國恒大 #早盤 #轉跌 #急墜 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 人民幣離岸價 跌破6.84元關口 04:102020/09/25 財經要聞 美股指數黑翻紅 台股早盤反彈一度逾百點 09:212020/09/25 財經 《商情》料產量增加 棕櫚油期貨跌逾3％ 10:002020/09/25 財經 大魯閣體質好轉 8月EPS年增逾一倍 04:102020/09/25 證券．權證 台積電領軍反彈 台股早盤漲逾110點 09:372020/09/25 財經 投資槓桿型ETF 該學會兩件事情 09:002020/09/25 財經 央行趁勢助貶 台幣單日重挫1.02角 04:102020/09/25 財經要聞 文在寅震怒 要軍方加強警戒 04:102020/09/25 國際大事 賣壓重 台指期震盪偏空 04:102020/09/25 證券．權證 官股大護盤 單日買超創新高 04:102020/09/25 財經要聞 財經熱門新聞 驚爆大危機 專家：台積電400必殺 洩驚人底部？ - 財經 台積電遭狂砍 別搶著進場！專家：恐怖價位還沒來 - 財經 競拍完瘋申購！1張現賺15萬 汎德永業周五起登記抽籤 - 財經 快來對獎！7、8月統一發票千萬獎號13362795 - 財經 1朵花竟換1棟豪宅 史上最早泡沫神話看台股後市 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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