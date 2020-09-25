美國國會交提交新的經濟提振法案，帶來新希望，抵消全球疫情的不安。日本科技股追蹤華爾街隔夜科技股的揚升，日經上午開高走高。

周五日經225指數晨收漲133點或+0.58%，為23221點，上午有164檔個股上漲，53檔下跌。東證一部指數漲8.0點或+0.49%，為1634點。交易所上午有4.7億股進行交易。

美國民主黨議員提出2.2兆美元新冠經濟刺激法案，預計在下周的國會進行表決。上一次國會3800億美元的支援法案都沒有使用，如果有通過，將更能協助家戶和商業，聯準會主席包爾表示。

追蹤蘋果、微軟、亞馬遜、臉書、輝達等隔夜收漲，日本科技股上揚。然仍有分析師警告歐洲疫情的不樂觀，日本股票上漲空間有限。

東證前30大個股中，表現最好為自動化廠Keyence和豐田汽車，分別上漲1.95%和1.93%。表現最差為鐵路營運商，顯現對國內旅遊的不看好。

日經本周預計將錄得0.49%的跌幅，顯示投資人對於歐洲和美國第二波的流行，擔憂期經濟衝擊。

(時報資訊)