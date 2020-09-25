閻姓男子與友人到酒店尋歡，找來酒店妹作陪，卻趁酒店妹醉癱在沙發上時，撫摸她的私處得逞。台北地院考量閻男認罪，並與酒店妹和解，依乘機猥褻罪判刑6月，得易科罰金18萬元，可上訴。
判決指出，閻男2018年5月17日與友人到北市「大富豪酒店」消費，他見其中1名酒店妹不勝酒力，癱軟在沙發上，竟未經酒店妹同意，把手伸進她的裙下，隔著內褲撫摸私處，還讓另名同行的男子「小輝」拍下。
酒店妹隱約知道自己被猥褻，一度抬手想阻止閻男，但實在太醉無力反抗，很快又放手，直到稍微清醒，仍心有不甘，氣得報警提告。
由於有「小輝」拍的影片為證，閻男自知無法狡辯，承認犯行，並與酒店妹達成調解獲原諒，北院遂認定閻男有悔意，依乘機猥褻罪判刑6月，得易科罰金18萬元，可上訴。
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(中時 )
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