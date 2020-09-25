德甲巨人拜仁慕尼黑今天繼續拓展霸業，靠著替補球員馬丁尼茲（Javi Martinez）在延長賽頭槌破門，以2比1氣走歐霸聯賽冠軍塞維亞，舉起隊史第2座歐洲超級盃冠軍。加上上季稱霸的德甲聯賽、德國盃、歐冠聯賽，拜仁在總教練弗利克（Hansi Flick）帶領下豪奪「四冠王」，直逼2013年「五冠王」隊史紀錄。

「這是場緊張的比賽，但我們的表現值得獲勝。」弗利克賽後表示，「儘管上周末才大勝沙爾克04（8比0），我們卻還沒有完全進入自己的節奏。不過全隊沒有放棄，儘管先以0比1落後，鬥志令人感動。面對非常強大的對手，球員們把比賽扭轉過來，冠軍是他們應得的。」

歐洲超級盃是每年季初由上季歐冠、歐霸聯賽冠軍對決的賽事，拜仁上次捧盃是2013年，本屆比賽在匈牙利首都布達佩斯的布斯卡斯球場進行。拜仁開賽13分鐘就被塞維亞罰進12碼球，但格瑞茲卡（Leon Goretzka）於第34分鐘破門扳平。

外傳即將離隊的馬丁尼茲（右二）在延長賽頂破僵局，助拜仁慕尼黑贏得歐洲超級盃冠軍。（美聯社）

隨後拜仁錯過多次超前機會，幸好門將諾伊爾（Manuel Neuer）兩度上演神撲救，才讓馬丁尼茲在第104分鐘頭槌頂入致勝球。外界報導馬丁尼茲即將與西甲畢爾包達成共識，重返前東家，這一頂可能是他送給拜仁球迷的最後獻禮。尤其拜仁前一次稱霸歐洲超級盃，馬丁尼茲也在延長賽進球，堪稱拜仁的「超級」英雄。

令人驚豔的是，拜仁超級盃奪冠後，在各項賽事已經連續32場不敗，上次輸球已是去年12月。其實拜仁上季開季踢得並不好，弗利克才於去年11月臨危受命接掌兵符，結果成為巴伐利亞人的救世主。拜仁5天後要在德國超級盃對決多特蒙德，若勝就能追平隊史的年度5冠紀錄，甚至在年底的俱樂部世界盃挑戰第6冠。拜仁在2013年沒能包辦6冠，就是差在德國超級盃2比4不敵多特。

此役也是歐洲足賽自新冠病毒疫情爆發以來，首次開放觀眾入場，共有15000人見證了拜仁捧盃。由於歐洲第二波疫情再起，開放觀眾也引發外界質疑。弗利克說：「我們都知道要做出正確決定有多麼不容易，但在球場感受到這種氣氛是很棒的，感覺更像足球賽，希望所有觀眾都能健康回家。」

(中時 )