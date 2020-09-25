發生在今年8月18日，林姓女子在台北捷運劍潭站向站務人員商借充電線遭拒，突然大暴走，還拿手提袋砸到場處理的女員警被移送法辦，台北地檢署偵查後，依妨害公務罪起訴林女，由於林女偵查中認罪，檢方向法院聲請簡易判決。

林姓女子去年3月就因在麵包店內向2名不認識的女性消費者索取折扣點數遭拒，不但辱罵2名女子「小氣鬼」，還將其中1名女子從高腳椅上推落地面受傷，被台北地院依公然侮辱、傷害判刑2月，緩刑2年。

不料，林女在緩刑期間又再暴走。今年8月18日傍晚，林女在劍南路捷運站向站務人員商借手機充電線遭拒，突然情緒失控對站務人員咆哮，中山分局大直派出所員警到捷運站巡簽時，隨即前往處理。

林女見到警察不但沒有收斂，還不停向員警叫罵，且持手提袋朝女警左肩揮擊，並不斷朝員警作勢攻擊。2名員警見狀，現場將林女壓制帶返回派出所。

檢方偵查時，林女在拍得一清二楚的監視器畫面前坦承犯行，辯稱自己有情緒障礙，認為別人都應該要幫助她，如果受到拒絕就會情緒激動；不過，林女拿不出任何就醫證明，檢方認定她對依法執行職務的公務員施強暴脅迫，依妨害公務罪起訴林女。

(中時 )