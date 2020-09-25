新北市石碇區公所將於9月30日在永定里聖興宮舉辦「2020年度石碇宗教園區中秋祈福晚會」；圖為去年活動照片。（石碇區公所提供）

新北市石碇區公所將於9月30日在永定里聖興宮舉辦「2020年度石碇宗教園區中秋祈福晚會」；圖為去年活動照片。（石碇區公所提供）

新北市石碇區公所將於9月30日在永定里聖興宮舉辦「2020年度石碇宗教園區中秋祈福晚會」；圖為去年活動照片。（石碇區公所提供）

新北市石碇區公所將於9月30日在永定里聖興宮舉辦「2020年度石碇宗教園區中秋祈福晚會」；圖為去年活動照片。（石碇區公所提供）

新北市石碇區公所每年透過舉辦宗教文化相關活動，推廣石碇在地宗教文化特色，而今年延續往年結合中秋節慶，將於9月30日在永定里聖興宮舉辦「2020年度石碇宗教園區中秋祈福晚會」。

活動將由卡拉OK比賽及各項攤位體驗活動揭開活動序幕，為推廣節能減碳觀念，現場還有專業老師帶領利用樹皮製作環保的樹皮貓頭鷹，活動中還可以擲筊中大獎！市民聚集在戶外烤肉，還能在晴空下賞秋月話家常，這場祈福晚會，廣受到居民歡迎，已成為都會石碇區指標特色活動，歡迎全家大小一起同樂。

石碇區長李浩榕表示，石碇宗教園區中秋祈福晚會活動是地方上年度大事，是集結石碇區宮廟團體、里民、各社區等單位共同參與，透過中秋團圓之日，將石碇居民團圓在一起，共同賞月、歡樂慶中秋，並促進石碇在地宗教文化推廣，現場從下午就有一系列慶祝活動、競賽及精彩的表演節目。

壓軸還有抽獎活動，最大獎55吋液晶電視等你拿，今年還有特別加碼送的單元，活動當天於石碇區公所粉絲專頁按讚，就有機會參加粉絲專頁抽獎活動，活動當天將抽出幸運兒可獲得精美獎品。

(中時 )