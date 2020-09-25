高市環保局長張瑞琿說明，因地下水汙染，造成乙烯外洩。（柯宗緯攝）

高市府調查乙烯外洩原因，直指是地下水遭到汙染。（柯宗緯攝）

高雄前鎮區乙烯外洩事件，事隔13天，高市府今（25）日召開記者會說明調查結果，經過250個小時排驅、持壓，證實並非第一時間所指的乙烯管線外洩，元凶為原住民故事館地下水汙染，已向環保署爭取到1500萬元經費，後續將啟動整治工程。

負責督導該案的副市長林欽榮指出，經環保局、經發局，及所聘請的第三公證團隊、及DNV GL等查證結果，在歷經長達250個小時持壓，3條乙烯管線壓力在每平方公分35公斤，證實「管線是安全的」，報告書初稿將再補充修正後，送交市長陳其邁核批，並置於高市府網站，供民眾了解始末。

環保局長張瑞琿表示，有機汙染物滲入原民故事館中空的筏基，裡頭屬於厭氧環境，旁邊有化糞池，有營養源進入，降解生物反應產生乙烯氣體，當地下室馬達抽水，乙烯隨著人孔道竄出，而9月19日關閉抽水馬達後，比對關閉前後的乙烯濃度，確實大幅下降。

針對先匡定未來整治範圍，故事館周遭、南邊原住民公園，會立即啟動汙染範圍，並公告劃定該區地下水受汙染使用限制及相關限制事項，未來擬採取化學氧化或現在生物整治等工法改善，不過實際工法將依後續調查評估決定。

經發局長廖泰翔指出，雖然經調查鄰近工業管線查無洩漏，後續將以最高標準進行管線復氣審查。林欽榮強調，何時恢復供氣，必須依據《高雄市既有工業管線管理維護辦法》第13條，進行管線安全評估，確保安全無疑下，就能重啟。

然而，乙烯事件第一時間，市府將矛頭指向華運及3條乙烯管線，調查結果出爐，無疑是自打臉，是否將賠償業者損失？高市法制局認為，依法有據，業者是善盡企業社會責任，且在業者同意下配合調查，沒有賠不賠償的問題。

(中時 )