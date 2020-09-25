中秋連假不知不覺要到了，為了能享有連假，本週六(9/26)必須補班一天；為了讓大家補班不BLUE，許多業者紛紛推出優惠幫大家加油打氣，讓各位吃飽喝飽，好好上班。

》全家便利商店：Let’s Cafe’ 買一送一

◆ 圖片來源：全家便利商店

活動時間：2020年9月26日至28日

活動內容：活動期間全家便利店使用APP隨買跨店取，有中杯熱美式、中杯熱拿鐵買一送一優惠(會員每人限購2組)

》7-ELEVEN：限定品項第二杯7折

◆ 圖片來源：7-ELEVEN

活動時間：即日起至2020年10月6日

活動內容：活動期間CITY PEARL珍珠飲品和CITY TEA現萃茶全品項任選第2杯7折(包含目前熱銷的現萃茶冰淇淋紅茶、黑糖珍珠撞奶與蜜柚氣泡珍珠等)

》COLD STONE：第二杯5折

◆ 圖片來源：COLD STONE

活動時間：2020年9月26日

活動內容：購買中杯以上冰淇淋享第二杯五折優惠（脆餅和桶裝除外）

》茶湯會：全品項飲品買五送一

◆ 圖片來源：茶湯會

活動時間：2020年9月26日至10月5日

活動內容：買五送一優惠不限組數，不管是烤肉攤、聚餐攤，難過的補班攤，都能享第6杯免費，以低價者折抵

》cama café: 風味拿鐵系列折價15元

◆ 圖片來源：cama cafe'

活動時間：即日起至2020年9月29日12：00

活動內容：大冰風味拿鐵系列(蜂蜜、黑糖、海鹽焦糖、榛果、香草)冰飲現折15元

》伯朗咖啡館：全系列飲品買一送一

◆ 圖片來源：伯朗咖啡

活動日期：2020年9月26日

活動內容：當日全系列飲品買一送一優惠，不限品項、容量

》丹堤咖啡：全系列飲品買一送一

◆ 圖片來源：丹堤咖啡

活動日期：2020年9月26日

活動內容：活動當日出示以下圖片，當天全系列大杯以上飲品買一送一

◆ 圖片來源：丹堤咖啡

》Krispy Kreme：買盒贈3入原味糖霜甜甜圈

◆ 圖片來源：Krispy Kreme

活動時間：2020年9月26日

活動內容：當日至全台各門市或Krispy Kreme Delivery外送平台下單，買任盒販即贈3入原味糖霜甜甜圈，數量有限，贈完為止

》摩斯漢堡：美式咖啡、拿鐵 第二杯半價

◆ 圖片來源：摩斯漢堡

活動日期：即日起 至 2020年9月30日

活動內容：購買早餐「蕃茄吉士蛋堡＋冰紅茶」，單套優惠65元，2套優惠100元；購買摩斯美式咖啡、摩斯拿鐵咖啡，即享第2杯半價

》繼光香香雞：購買經典組合餐贈梅子綠

◆ 此圖僅為示意圖，並非此次活動內容 (圖片來源：繼光香香雞)

活動日期：2020年9月25日 至 2020年10月15日

活動內容：推「經典組合免費升級」優惠。凡於活動期間內，至全台門市購買任一經典組合餐，即贈「生津梅子綠」1杯（部分門市不參與）

(中時新聞網)