證交所終於出重手，將11檔近期狂飆的TDR列處置措施，受此消息衝擊，主力大戶紛紛竄逃，造成股價一早跳空跌停，13檔TDR中有高達11檔跌停，僅有美德醫-DR（9103）及康師傅-DR（910322）2檔未跌停，但美德醫也出現大跌6％以上。

無視於證交所23日示警，目前台灣存託憑證（TDR）與海外原股價格相較，溢價幅度過高，多數落在1倍至5倍之間，甚至還有高達35倍，但在台股交易的13檔TDR中，仍有多檔不怕台股重挫319點，照樣飆漲停，逼得證交所召開監視業務督導會報，決定對TDR出重手。

包括對TDR溢價顯著偏高者，對泰金寶-DR、越南控-DR、明輝-DR、杜康-DR、泰聚亨-DR及晨訊科-DR等6檔，採行連續十個營業日處置措施，約每60分鐘撮合一次，以及信用交易降低融資比率為0及提高融券保證金成數1成等。 另就TDR溢價偏高者，證交所決議對美德醫療-DR、神州-DR、同方友友-DR、巨騰-DR及精熙-DR等5檔，也是採連續十個營業日列處置措施，每20分鐘撮合一次融資自備款或融券保證金信用交易也是降低融資比率為0及提高融券保證金成數1成。

受此處置措施衝擊，上述11檔個股，除了美德醫未跌停（一早股價來到50元，逼近49.6元跌停價），其餘10檔都跌停，而友佳雖未遭處置，但也因近來漲多而同步跌停。

(工商 )