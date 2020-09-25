張耀揚、陳小春私下聚會。（圖／翻攝自張耀揚影迷俱樂部微博）

粉絲會發文。（圖／翻攝自張耀揚影迷俱樂部微博）

57歲港星張耀揚早年在《古惑仔》系列電影以反派「烏鴉」一角走紅，原本給人粗獷帥氣形象的他，先前現身蒼老不少，不僅頭髮、鬍鬚全白，臉上也多了好幾條皺紋，最近有粉絲分享張耀揚和好友「山雞哥」陳小春同框照片，僅小張耀揚4歲的陳小春看來超年輕，網友虧：「沒想到山雞哥老的最慢」。

張耀揚年輕時以模特兒身分出道，因外型高大挺拔，被不少導演相中，成為香港電影中經典的帥氣反派演員，常親自上陣動作戲的他，2008年因拍戲腰傷嚴重淡出演藝圈，近年安以軒在台灣舉行婚禮，張耀揚受邀現身，談到半退休近況，他說自己愛騎車，還曾上陽明山探險。

2014年張耀揚客串演出王若琳MV，不久後竟爆出他在北京持毒被當場逮捕，警方到他飯店房間搜索，一舉在行李箱中找到1.15克大麻，他偵訊時對吸毒一事供認不諱，遭處行政拘留20天。今年8月有網友直擊張耀揚和朋友到餐廳吃飯，讚他私下為人跟螢幕形象大不同，態度親民又和善，還會默默做公益回饋社會。

最近「張耀揚影迷俱樂部」微博曬出一段他在抖音上的影片，可見他頭髮鬍鬚全白，看似衰老不少，22日又有一組張耀揚跟陳小春私下聚會照片，兩人到陽台邊談天，頭上戴著眼鏡的張耀揚還俏皮用雙手比「YEAH」，53歲的陳小春外貌和早年差不多，凍齡有成，網友說：「帥得一塌糊塗！」、「啊啊啊！帥哭」、「終於看到他們兩個又再一起了」。

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(中時新聞網)