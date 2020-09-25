大雨特報今晨解除，天氣仍不穩定，正值季節交替，氣溫明顯轉涼，民眾外出最好添加衣物。今起東北風增強，中部以北、東半部有短暫陣雨，局部地區雨勢較大；中南部午後有雷陣雨機率。氣溫方面，低溫下探22度，清晨及夜間感覺濕冷。

這波水氣伴隨東北風南下，迎風面北部、東部天氣都不穩定，中央氣象局表示，今白天氣溫掉得快，尤其北部明顯轉涼，體感甚至有點冷，低溫一下子掉到22度左右，白天高溫也不到30度。

其他地區氣溫，中部22至35度、南部23至35度、東部22至34度。

明起東北風持續，北台灣仍有雨，東部也有短暫陣雨，中南部多雲到晴。周日（27日）華南雲雨區東移，降雨範圍擴大，要等到下周二（29日）東北風減弱，降雨才會趨緩。

中天新聞台氣象主播戴立綱指出，今北部偶雨、南部天晴，周末南北溫差大，提醒出遊民眾，中部以北山區易有濃霧。若前往海邊活動，明起風浪增大。再來早晚天氣轉涼，民眾騎車時記得加件薄外套。

(中時新聞網)