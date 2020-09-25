花蓮農改場也開發包括3款文旦啤酒、柚花汽泡飲、柚香茶、文旦果醬等20餘款加工品，歡迎有興趣的農友及業者可以聯繫。（林良齊攝）

中秋節即將到來，許多人家中會購置文旦做為應景之用，但國人偏愛20年以上老欉文旦，有果實較小、果肉細緻多汁等特色，但樹齡10年以下的文旦果樹往往大果比率偏高、價格不佳，經花蓮農改場分析，新欉文旦的利用方式以加工用柚花及果實最高，每分地獲利可達1萬3200元，相較鮮果販售或果實加工利用的價格高出不少。

據農委會統計，截至去年統計全台文旦種植面積達4177.19公頃，產地以台南市、花蓮縣為主，種植面積均達1000公頃以上，但新欉文旦、老欉文旦價格相差甚多，若以盤商收購價格來看，新欉文旦可能一斤不到5元，而老欉文旦價格則視通路不同，甚至還有農民可以販售至每斤40、50元以上的價格。

去年因節氣「白露」距離中秋節接近，銷售不及因而價格暴跌，農委會今年2月召開「穩定文旦售價規劃會議」，花蓮農改場隨即試辦人工除花作業，並經試算後如果新欉文旦銷售鮮果每分地可獲7500元收益、僅把果實拿去加工為9000元，但若把柚花與果實同時採收加工，每分地約可獲利1萬3200元。

花蓮農改場助理研究員劉啟祥表示，以新欉文旦販售為例，目前鮮果販售以一麻袋50斤販售，以品質不同價格約一麻袋200元至300元不等，每斤約5元，若送去加工每斤價格約6元，價格均不高，因而思考是否能在文旦開花時就疏花，把文旦花拿去販售，目前當地茶商收購文旦花每斤約100元。

此外，花蓮農改場也開發包括3款文旦啤酒、柚花汽泡飲、柚香茶、文旦果醬等20餘款加工品，歡迎有興趣的農友及業者可以聯繫。

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(中時 )