台北市內湖無照長照住宿機構火警造成3死，今（25）日上午新北市長侯友宜到安養中心探視長者時，媒體詢問侯友宜，新北市府強力取締未立案安養機構，今天市長又到安養機構視察，是否有與台北市長柯文哲尬場的意味？侯友宜說，對老人長照機構的公安不斷加強稽查，這是每個市政首長的責任，沒有誰比誰問題，只有自己負起責任，對這些安養機構不斷的提醒，照顧這些長者，把自己的市政做好才是本分。

台北市爆出未追蹤訪視低收長者，對此侯友宜表示，新北市對所有社福機構的長者，不論私立、公立，都有定期輔導，尤其對低收入戶都會給予協助，對長者的關懷新北市絕對勇於承擔和負責，負起照顧的責任，新北市的長者有60萬人，每個人都能得到新北市的關心，讓他們在新北市健康平安、快樂生活。

侯友宜說，別人的事情，新北市也會發生，所以每個事件都要記取教訓，新北市雖然沒有發生，但不代表新北市沒有，新北市還是要全力以赴，做好檢查，才是應盡的本分。

(中時 )