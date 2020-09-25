國民黨前主席朱立倫在台中與鎮瀾宮董事長顏清標、前市長胡志強、前委員顏寬恒、台中市副議長顏莉敏，在服務處推薦在地小吃「台灣健康豬全餐」。針對攸關美豬開放進口的行政命令查照案，要將備查改為實質審查，朱立倫批，影響健康的重要決定，民進黨竟想要用行政命令蒙混過關。

朱立倫表示，支持台灣豬肉、支持健康豬，吃的安全是全民最重要、最關心的，萊豬進口是大家最大擔憂，呼籲大家為了民眾健康要吃台灣豬，拒絕吃讓健康有影響的萊豬，或含有瘦肉精豬肉。

針對攸關美豬開放進口的行政命令查照案，要將備查改為實質審查。朱立倫說，真的很離譜，當過立委就知道，過去長期以來重要政策，民進黨一定堅持要審查，當年服貿協定民進黨強力要求這類任何協定都是要用審查，現在影響健康的重要決定，既然想要蒙混過關，用行政命令來決定是非常不可取的。

前台中市長胡志強則表示，「保護台灣豬農，延遲美豬進口！」1月1日進口來不及了。

「當然要吃台灣豬，台灣豬才較安全！」顏清標說，從孩子時代都吃台灣豬，現在突然說要吃美豬，以前民進黨反對最「功夫」，現在換民進黨執政，都不用審查，一只行政命令就要強行通過，實在說不通，老百姓哪有這麼好騙？現在國民黨立委雖然比較少人，但也要嚴守把關。他也自嘲「吃台灣豬才會安全，不然我哪會這麼胖！」

(中時 )