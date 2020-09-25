高市衛生局聯合檢調，破獲淨新科技私設口罩生產線，封存機台、原物料、口罩等事證。（高市衛生局提供／柯宗緯高雄報導）

高市衛生局聯合檢調，破獲淨新科技私設口罩生產線，封存機台、原物料、口罩等事證。（高市衛生局提供／柯宗緯高雄報導）

高市衛生局聯合檢調，破獲淨新科技私設口罩生產線，封存機台、原物料、口罩等事證。（高市衛生局提供／柯宗緯高雄報導）

「口罩國家隊」成員淨新科技遭查獲，兩處地點私設口罩生產線，業者雖然辯稱是試俥。然而，高市衛生局今（25）日指出，淨新合法申請只有3條生產線，但19日當天查獲左營、三民2處地點，共私設22條醫用口罩生產線，已違反藥事法57條，未經核准登記擅自製造醫用口罩，市府除封存生產機具、原料及成品外，因涉案情節重大，裁罰200萬。

高雄市淨新科技遭爆私設口罩生產線，橋頭地檢署22日指揮搜索，查扣7萬多片醫用口罩，依違反《藥事法》傳喚負責人許振曆、許勝堯父子到案，複訊後諭令30萬、20萬元交保。淨新則聲稱新廠在試俥，坦承有疏失。

衛生局今說明，淨新科技合法登記可生產醫用口罩的地址，位於三民區銀杉街5樓廠房且僅有登記3條生產線，但專案人員追蹤調查發現，同樣一處地址3、6樓，共計還有20條生產線，加上左營大中路被查獲的2條，總共私設22條生產線，情節重大，因此今天已寄出裁罰書。

至於這22條產能及口罩流向、原料等等細節，衛生局表示，一切留待檢調查明。另外，衛生局是依違反《藥事法》第57條裁處，祭出最高的200萬罰單。食藥署昨天說明，檢調是引用《藥事法》第84條辦理，未經核准擅自製造或輸入醫療器材者，可處3年以下有期徒刑，得併科1000萬元以下罰金。

(中時 )