效力藍鳥隊的韓籍強投柳賢振投出本季代表作，今日對上洋基隊，7局無失分，僅被敲5支安打，加上小葛瑞洛(Vladimir Guerrero Jr.)3安猛打支援，最後藍鳥以4比1戰勝洋基，也確定在2016年後再度闖進季後賽，目前美聯僅剩一張門票。

其實這僅是柳賢振生涯第3次面對洋基，本季初先發對上洋基時5局狂失5分，幸好靠隊友支援逃過敗投，今日再度交手投出本季代表作，主投7局用球數剛好百球，只被敲5支安打、無失分，自責分率降到2.69，是他個人生涯對洋基首勝，此外是本季藍鳥第一位在第7局還在場上的先發投手。

此戰小葛瑞洛首打席就開轟，敲出左中外野陽春炮助藍鳥先馳得點，整場比賽更貢獻3支安打，最後藍鳥以4比1擊敗洋基，這支相當年輕的隊伍跌破外界眼鏡，睽違4年再度闖進季後賽，且目前30勝27敗，還有機會與洋基(32勝25敗)爭奪分區第二的席次。目前美聯僅剩最後一張季後賽門票，將由太空人、天使、水手3隊競爭。

藍鳥在2016年後再度闖進季後賽。（路透）

(中時 )