繼日系外資之後，美系外資亦出具最新報告力挺嘉澤(3533)，美系外資認為，嘉澤結構性成長動能可望持續到2022年，給予嘉澤「買進」評等，目標價則上調至537元，在外資及投信連兩天買超力挺下，嘉澤盤中股價強勢走高。

PC及伺服器拉貨力道趨緩，嘉澤7月及8月合併營收為29.3億元，若9月合併營收無法達到18.05億元，嘉澤第3季合併營收將低於第2季，不過嘉澤表示，雖然第3季合併營收恐低於第2季，但獲利可望維持高檔水準。

由於PC及伺服器客戶狀況不明朗，嘉澤表示，第4季營運仍待觀察。

繼日系外資將嘉澤評等從「中立」調高至「買進」，目標價從450元調高至600元之後，美系外資亦出具最新報告，看好嘉澤前景，美系外資指出，桌上型電腦、筆記型電腦、Chromebook等PC需求強勁，且伺服器需求平穩，加上子公司—嘉基(6715)營運改善，我們預估嘉澤第3季及第4季營收僅會小幅季減5%及2%，由於下半年營收規模變小，我們預期利潤將會下降，第3季及第4季毛利率將在41.7%及40.7%，營業淨利率分別為24%及22.7%；看好嘉澤從今年第4季到2022年可望受惠於電腦規格升級、伺服器CPU轉換至Whitley平台和DDR5記憶體滲透率提高，將有助於推升嘉澤平均售價及獲利率，決定調高嘉澤2020年、2021年、2022年每股盈餘預估，幅度分別調高12%、6%、6%達27.66元、31.59元、37.44元，並給予「買進」評等，目標價由430元調高到537元。

嘉澤前景看俏，吸引外資及投信同步加碼，在外資及投信相助下，嘉澤股價連兩天強勢走高，創下今年7月15日以後新高。

(時報資訊)